Fusillade à Paris : heurts entre des membres de la communauté kurde et les forces de l'ordre

Après deux heures d'affrontements nourris entre certains membres de la communauté kurde et les forces de l'ordre, les tensions semblent être en train de retomber ce vendredi soir. Ces échauffourées ont éclaté alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était en train de s'exprimer. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes auxquelles les manifestants ont répondu par des jets de projectiles. Ils ont aussi brûlé des poubelles et érigé des barricades. La colère de ces manifestants avait deux cibles principales. Ils visent d'abord le président turc Recep Tayyip Erdogan, mais aussi l'Etat français accusé de ne pas avoir protégé la communauté kurde parisienne. Ce soir, le calme est enfin revenu même si la colère est toujours vive. Dans cet affrontement, on compte cinq blessés parmi les policiers et une interpellation du côté des manifestants. TF1 | Duplex H. Dreyfus