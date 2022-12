Fusillade à Paris : que sait-on du suspect ?

Quelques heures après la fusillade à la rue d'Enghien (Val-d'Oise), le présumé tireur sort du domicile de ses parents en étant escorté par la police. William M est un homme de 69 ans qui est né à Montreuil (Seine-Saint-Denis), et de nationalité française. Il est un conducteur de train à la retraite. Comment expliquer son présumé geste ? Même son père en est incapable. Il est inconnu des services de renseignement, et il semblerait qu’il n’appartienne à aucune mouvance extrémiste. Membre d’un club de tir, William M, est connu de la justice. Il a déjà été condamné pour port prohibé d’arme, puis pour des feux de violences avec arme en 2016. En décembre 2021, il est l’auteur présumé d’une attaque au sabre, au parc de Bercy (Seine), dans un campement de migrant. Mis en examen pour violence avec arme et préméditation à caractères raciste, il a passé un an en détention provisoire. Il venait d’être libéré il y a quelques jours, sous contrôle judiciaire, avec obligation de soins psychiatrique en attendant son procès. TF1 | Reportage E. Lefebvre