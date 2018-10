Fusillade à Pittsburgh : qui est Robert Bowers ?

Une fusillade a eu lieu le 28 octobre 2018 dans une synagogue de Pittsburg, aux Etats-Unis. Après avoir tiré sur plusieurs personnes, le tueur a été arrêté. Il s'agit de Robert Bowers, un homme âgé de 46 ans. Alors qu'il était inconnu des services de police de sa région, il n'a pas caché son antisémitisme. Adepte du Gab, réseau social très prisé par les suprémacistes, les racistes et les antisémites américains, Robert Bowers y avait posté, peu avant d'ouvrir le feu dans la synagogue, un message ciblant l'organisation juive de défense des réfugiés HIAS. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.