Fusillade à Virginia Beach : que sait-on du tueur ?

Ce 1er juin 2019, les motivations de l'auteur des fusillades à Virginia Beach sont toujours inconnues. Selon les informations, il était âgé de 40 ans et était au service de l'armée pendant sa jeunesse. Il a ensuite travaillé dans la municipalité depuis plusieurs années. L'enquête se poursuit avec l'interrogatoire des membres de sa famille et de son entourage. Cette nouvelle tuerie relance le débat sur le port d'arme à feu aux États-Unis.