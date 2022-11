Fusillade au Colorado : le tireur désarmé par des "héros"

La police a reçu le premier appel de détresse juste après minuit pour une fusillade dans une discothèque du Colorado Springs. Le club gay organisait une soirée festive à l'occasion de la journée internationale du souvenir transgenre. À son arrivée dans la salle, vu ici sur d'anciennes photos dans le reportage en tête d'article, un homme de 22 ans aurait aussitôt commencé à tirer. Il a tué cinq personnes, en a blessé 18, avant d'être ceinturé par des clients. Le chef de la police du Colorado Springs, Colorado (États-Unis), Adrian Vasquez, a tenu à les remercier. "Au moins deux personnes héroïques à l'intérieur du club se sont opposées et battues avec le suspect et ont pu l'empêcher de continuer à tuer et à blesser d'autres clients. Nous avons une immense dette envers elles et nous les remercions", dit-il. Deux armes, dont un fusil, ont été trouvées sur les lieux. Le FBI assiste les enquêteurs, alors que le club affichait son effroi sur les réseaux sociaux. L'attaque alimente des statistiques préoccupantes sur les actes hostiles aux personnes transgenres. En 2016, le massacre dans une discothèque d'Orlando fréquentée par des homosexuels a déjà fait 49 morts et une cinquantaine de blessés. TF1 | Reportage O. Santicchi