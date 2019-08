Fusillade aux Etats-Unis : ce que l'on sait du principal suspect

Au Texas, une fusillade a éclaté le 3 août 2019 dans une galerie commerciale d'El Paso. Le tireur présumé, qui a été interpellé par la police, aurait déclaré aux enquêteurs qu'il voulait "tuer autant de Mexicains que possible". Patrick Crusius aurait également rédigé des écrits ouvertement racistes dans un manifeste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.