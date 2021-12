Fusillade dans un lycée aux Etats-Unis : les parents du tireur arrêtés

Recherchés avec une récompense de 10 000 dollars à la clé. Jamais les États-Unis n'avaient traqué les parents d'un adolescent auteur d'une fusillade. Ethan Crumbley, 15 ans, a tiré de sang-froid sur ses camarades de lycée mardi 30 novembre derniers. Il a tué quatre adolescents de 14, 16 et 17 ans. Depuis, il est incarcéré et refuse de s'exprimer. Mais vendredi, ses parents étaient aussi mis en cause, inculpés pour homicide involontaire. En effet, ils semblent avoir une responsabilité dans cette fusillade. Le vendredi 26 novembre, le père achète en avance le cadeau de Noël de son fils, un pistolet 9 mm. Il s'entraîne avec Ethan tout le week-end. Le lundi 29 novembre, une enseignante tombe sur des notes écrites par l'adolescent qui font froid dans le dos. Mardi, deux heures avant la tuerie, l'école convoque les parents pour leur montrer ces notes. Cependant, ils ne jugent pas utile de confisquer l'arme de leur fils. Vendredi 3 décembre, le jour de leur inculpation, les parents Crumbley disparaissent, mais sont finalement retrouvés au bout de quelques heures. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage M. Derrien, J. Corbillon