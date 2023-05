Fusillade meurtrière : une année record à Marseille

C'est dans cette voiture que les trois hommes ont été pris pour cible. Peu après cinq heures du matin, cinq amis sortent de cette boîte de nuit du 11e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône). Un peu plus loin, deux personnes dans un autre véhicule tirent en rafale à l'arme automatique dans la direction de leur voiture. Des impacts sont encore visibles sur une palissade. Trois jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, sont touchés mortellement, deux parviennent à s'enfuir. La scène est inhabituelle selon Sylvain Souvestre, le maire de cet arrondissement. "Les personnes qui sont tuées ne sont pas d'ici. C'est un relogement de comptes. Elles seraient d'ailleurs et pas de ce secteur. Il semble que ça soit sous fond de trafic de drogue", confie-t-il. Des règlements de comptes qui touchent des quartiers plutôt calmes. Ici, les riverains s'inquiètent d'une montée de la violence. Cette nouvelle fusillade porte à 21 le nombre de personnes tuées par balle depuis le mois de janvier. Sur toute l'année 2022, on compte 37 règlements de comptes. TF1 | Reportage C. Gerbelot, P. Fontalba