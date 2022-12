Fusillade : scènes de panique à Paris

Sur une vidéo filmée par un riverain, on peut voir le tueur présumé lors de son arrestation. Il se trouve dans un salon de coiffure. Là où il vient de tirer sur plusieurs personnes selon les témoins. On peut observer la scène dans les images de vidéosurveillance du salon de coiffure. Ce vendredi, aux alentours de midi, employés et clients quittent précipitamment la salle. Ils étaient effrayés par les tirs de l'homme à la veste rouge. Il les a poursuivis dans l'arrière-boutique. Il a blessé trois d'entre eux avant que le reste du groupe ne l'immobilise et lui prenne son arme. On peut l'apercevoir dans la main de cet homme au pull blanc. Quelques minutes auparavant, dans cette même rue du 10ème arrondissement, l'homme a déjà tiré à plusieurs reprises. En plein cœur de Paris, c'était devant le centre culturel kurde. Après la fusillade, sur une vidéo filmée par un riverain, on peut apercevoir un corps inanimé. Le suspect aurait aussi ouvert le feu dans un restaurant kurde juste en face du centre culturel. Un peu plus tard dans l'après-midi, des échauffourées ont éclaté dans le quartier. Des membres de la communauté kurde dénoncent un acte xénophobe. Le tueur présumé était déjà visé par une enquête pour violence à caractère raciste. TF1 | Reportage J. Cressens, H. Dreyfus, C. Chevreton