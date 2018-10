Fusillade dans une synagogue à Pittsburgh : la nation américaine est en deuil

Pour rendre hommage aux victimes de la fusillade perpétrée dans une synagogue à Pittsburgh, des prières s'élèvent. La police garde encore la rue de l'église juive et patrouille dans le quartier. Des habitants portant des bougies se réunissent régulièrement aux différents carrefours de la ville. Quels que soient leurs âges, leurs sexes ou leurs religions, ils se veulent solidaires. Cette fusillade est l'attaque antisémite la plus meurtrière de toute l'histoire des Etats-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.