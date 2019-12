Futur : l’intelligence artificielle dans les supermarchés

Le 25 décembre dernier, une centaine de magasins du groupe Casino ont ouvert sans caissières. Cette innovation va se renouveler le premier janvier 2020. Elle pourrait n'être qu'un premier pas, car bientôt il pourrait n'y avoir plus de caissières ni de caisses dans les supermarchés. Mais comment ce magasin intelligent fonctionne-t-il exactement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.