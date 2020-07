Futur vaccin contre le coronavirus : où en est-on ?

Les spécialistes sont unanimes. Le retour à la vie normale ne se fera pas sans vaccin. Des laboratoires américains, chinois et britanniques ont développé leur projet de vaccin. Leur production ne devrait pas être prête avant plusieurs mois. Mais dès à présent, le Conseil scientifique a défini les publics prioritaires. La France pourrait alors réserver l'accès au vaccin à 30 millions de personnes bien ciblées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.