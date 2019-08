G7 à Biarritz : une sécurité maximale

Le sommet du G7 s'ouvrira samedi 24 août à Biarritz. L'événement mobilise plus de 13 000 policiers et gendarmes dans la région. Le contexte est difficile pour les forces de l'ordre. De nombreux policiers, très sollicités lors du mouvement des Gilets jaunes, se disent exténués. Ils sont nombreux à dénoncer leurs conditions de travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.