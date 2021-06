G7 : une ambiance détendue lors du dîner avec la reine Elisabeth II

Sur la photo très officielle du G7, les distances sanitaires ont été respectées. Il y a aussi eu un hôte jamais vu, la reine Elisabeth II, qui honore même ses invités d'un trait d'humour très anglais. L'ambiance a été très détendue à l'occasion du dîner organisé par la reine pour les chefs d’État et de gouvernement. Le prince Charles et Camilla, ainsi que les atouts charmes de la famille royale, William et Kate, ont également été invités. La reine Elisabeth II, 95 printemps, est en grande forme. Quelques heures plus tôt, lors d'une visite centrée sur l'environnement, elle a découpé un gâteau. Et là encore, elle fait preuve de beaucoup d'humour dans l'adversité. Le gâteau a été sans bougie, mais il a été comme un prélude aux festivités de ce samedi. Comme le veut la tradition, l'anniversaire de la reine est célébré deux fois : le jour-J en avril et le deuxième samedi du mois de juin, en grande pompe cette année au château de Windsor.