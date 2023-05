Gabon : quand les éléphants de forêt sortent du bois

Dans cette forêt dense de l'ouest du Gabon, qui abrite de nombreuses espèces, l'une d'entre elles est particulièrement difficile à observer. L'éléphant de foret règne sur le territoire et n'aime pas que l'on vienne troubler sa tranquillité. Moins connu que son cousin de la savane, l'éléphant de foret et plus petit en taille, pour mieux se faufiler entre les arbres et ses défenses sont plus minces. Mais il est aussi pris pour cible par les trafiquants d'ivoire. Alors dans le parc national de Loango, il est protégé par des gardes. Le Gabon est le dernier sanctuaire des éléphants de foret. Grâce à des efforts de conservation, leur nombre a même augmenté ces dernières années. Le problème avec la réduction de leur habitat, les éléphants arrivent en ville. Dans le village de Gamba, les intrusions sont quotidiennes. La nuit venue, nous tombons nez à nez avec un troupeau d’éléphants, à quelques mètres seulement des maisons. Ils viennent chercher de quoi se nourrir et s'abreuver. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Sissmann, S. Bernard, O. Sangan