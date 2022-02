Gad Elmaleh sur scène : 2 ans qu'il attendait ce moment

Ce soir-là, sa prestation avait une saveur particulière. Après un premier tour de chauffe au théâtre, à Saint-Étienne, sa tournée passe à la vitesse supérieure. "Ça m'émeut de revenir dans les grandes salles parce que ce sont des salles où j'ai fait des années de spectacles tous les soirs où j'ai créé mes premiers shows", affirme-t-il. Après 25 ans, son sixième spectacle, toujours autobiographique, évoque des détails plus intimes de sa vie et de son rôle de père moderne. "J'ai fait toute ma carrière en attendant qu'on me demande si c'est le spectacle de la maturité et le jour où j'arrive à maturité, on ne demande pas", disait-il. Les spectateurs à la sortie de son one-man-show, estiment qu'il a de l'expérience et qu'il a vu d'autres choses. Un bon démarrage pour cette tournée menée au pas de course. Au total, 42 dates d'ici le mois de mai prochain. T F1 | Reportage L. Adda, A. Barrier