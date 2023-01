Gagnant du loto : partageriez-vous le jackpot ?

Jeux à gratter, grille de loto... En période de fêtes, nous sommes des millions à tenter notre chance. Et si 2023 était l'année où vous remportiez le jackpot, que feriez-vous ? Voyage, maison, don, cette question, on se l'est tous déjà posée. Au Théâtre de Paris, ils ont en fait une pièce. Des parents qui ont gagné au loto ont décidé de ne rien donner à leurs enfants. D'autres sont encore plus généreux. Un salon au siège de la FDJ a vu passer les vrais grands gagnants pour la remise de leurs chèques. "Je me rappelle de ce gagnant qui avait gagné 200 millions d'euros au moment de Noël, à l'EuroMillions, il y a deux ans, et qui jouait dans la perspective et dans le but de donner et qui a créé quelques mois après sa fondation avec ce gain, parce qu'il voulait que son gain bénéficie au plus grand nombre", nous raconte une responsable de la FDJ. TF1 | Reportage L. Poupon, J. Maviert, F. Amzel