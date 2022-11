Gains records : la folie des loteries

Certains panneaux d'affichage sont trop petits pour afficher un si grand montant. Après 39 tirages consécutifs sans gagnant, nous voici donc avec le record mondial de gain pour une loterie. Avec 1,6 milliard de dollars soit autant d'euros. Les Américains se passionnent pour ce Powerball vertigineux, surtout à la frontière des cinq États qui n'autorisent pas ces jeux de hasard. D'immenses files d'attente devant les points de vente. Le vainqueur touchera l'intégralité s'il accepte de recevoir la somme en trente fois, échelonnée sur 29 ans. S'il souhaite tout empocher d'un coup, il ne recevra que 782 millions de dollars sans compter les impôts, car contrairement à la France, les États-Unis imposent les gains de jeu. On redescend donc à 492 millions de dollars. Ça reste trois fois plus que le gagnant de l'EuroMillions d'hier soir dans le Pas-de-Calais. Un chanceux dont tout le monde aimerait connaître l'identité. Et c'est une autre différence, aux États-Unis, les gagnants ont l'obligation de révéler leur identité et même de donner des conférences de presse. Seuls onze États vous offrent la possibilité de rester anonyme. TF1 | Reportage M. Derrien, A. Monnier