Galette des rois : la ville de Pau offre l'embarras du choix

Des boulangeries à chaque coin de rue. Avec 222 enseignes pour 77 mille habitants, la ville de Pau détient le plus grand nombre de boulangeries-pâtisseries par habitant. Et le jour de l'Épiphanie, chacun est prêt à se lever tôt pour avoir sa part de galette. Chez ce boulanger par exemple, on mise tout sur la tradition, une galette briochée classique, la couronne des rois. Une recette qui n'a pas bougé depuis 20 ans. Et en boutique, les galettes partent comme des petits pains. Mais avec toute cette concurrence, il faut se démarquer. Dans sa pâtisserie, Stéphane Bonnin, co-gérant de l'établissement "Camille & Stéphane" revisite la galette. Une recette haut de gamme pour un prix plus élevé compté seize euros pour une couronne briochée, trois euros de plus que son concurrent. L'Épiphanie, une période cruciale pour les boulangers pâtissiers, dans ce lieu, on fabrique 1 500 à 2 000 galettes en janvier. Et les clients sont venus très nombreux pour acheter leurs précieuses couronnes. Après tant de gourmandise, il va falloir un peu de sport pour éliminer. Coup de chance, les Pyrénées et ses stations de ski sont seulement à quelques kilomètres d'ici. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Brousseau