Galettes : le business est roi !

On pourrait s'amuser en ce début d'année à chercher le roi, mais c'est plutôt une reine que l'on trouvera. Une reine dorée, presque couverte d'or, qui trône dans les vitrines des pâtissiers et détrône tous les autres gâteaux. La galette a fait sa réapparition dès le 25 décembre. “Déjà depuis début décembre, on nous demande de la galette”. La galette est une manière de célébrer l'Épiphanie, le jour où les Rois mages ont apporté des cadeaux à l'enfant Jésus. Les coûts vont de 5 euros au supermarché à 28 euros pour les 6 parts. Pour se distinguer, certains misent sur les produits : le beurre d'abord, ingrédient principal dont le prix a doublé ces derniers mois. “On utilise un beurre AOP Poitou-Charentes, c'est ça qui donne le goût de la galette. Si on utilise un beurre bas de gamme, pas de bonne qualité, ça n'a rien à voir”. On ajoutera sans lésiner la poudre d'amande pour la crème frangipane et un autre ingrédient qui fait le sel de cette sucrerie. “On essaie d'avoir des fèves qui sont très belles". C'est la masse de galettes fabriquées plusieurs milliers pour cette boulangerie qui fait l'intérêt de la pâtisserie. “C'est un gâteau qui reste très rentable malgré toutes les augmentations qu'on a eues au niveau du beurre et de la farine”. La période qui va durer jusqu'à fin janvier est cruciale, avec un surcroît de travail. “On fait des heures sup et on embauche une personne en plus à ce moment-là". Ici, pour conquérir de nouveaux marchés, on innove avec une galette végan, sans beurre et sans œufs. Ce spécialiste de la meringue a lui aussi répondu à l'appel de l'Épiphanie avec une version meringuée à 37 euros. En termes de galettes, il y en aura pour tous les coups et tous les goûts. TF1 | Reportage M. Izard, G. Aguerre, T. Gippet