Gangs de pilleurs : des magasins au bord de la faillite

Trois hommes dérobent pour 2 500 euros de doudounes, tranquillement au grand jour. D'autres vont emporter, tout aussi calmement, pour 1 500 euros de canne à pêche. Dick's, une chaîne de magasins de sport, estime que les vols à répétition ont fait plonger ses profits de 23% au second semestre. Et cette marque n'est pas la seule. Les plus grandes enseignes américaines d'alimentation, d'électroménager ou de prêt-à-porter ont constaté une hausse de 26% pour les vols à l'étalage. La perte est estimée à près de 100 milliards d'euros, par an. Ce phénomène s'est développé pendant la pandémie, alors que les forces de l'ordre s'occupaient à d'autres tâches. Ils se renforcent avec l'inflation très forte qui frappe les États-Unis. Les vols se passent pendant les heures d'ouvertures des magasins et à plusieurs. Cela repose moins sur la violence que sur les faits de surprise et de masse. Chaque fois, c'est le même scénario. En moyenne, les butins sont de 5 000 euros et rarement des produits de luxe, mais plutôt des biens de consommation courante. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien