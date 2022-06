Ganvié : la Venise de l'Afrique

Pour rejoindre la cité lacustre de Ganvié au Bénin, il n'y a qu'un seul moyen, la pirogue propulsée par bâton ou par un moteur dans les deux mètres de fond du lac Nokoué. Il est aussi recommandé d'être accompagné par un guide pour s'orienter dans ce labyrinthe d'îlots et de maisons sur pilotis. Le nôtre, Isaïe Akpodji, est né à Ganvié. Ce village n'a aucun secret pour lui. En tout, 30 000 habitants de l'eau vivent là-bas. Ganvié signifie la population sauvée. Au 18ème siècle, pour fuir l'esclavage, les populations se cachaient dans cette zone marécageuse et vivaient principalement de la pêche. C'est encore le cas de nos jours. Mais depuis quelques années, les villageois découvrent une nouvelle activité, le tourisme. Il a développé l'activité économique de Ganvié. En outre, l'augmentation de la population et ses activités fragilisent l'écosystème de la cité. Le gouvernement a lancé un vaste projet pour préserver la Venise africaine. Ganvié sera bientôt raccordé à l'électricité et à l'eau. De nouvelles écoles devraient également voir le jour. Sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, Ganvié, unique en Afrique, tente de garder son authenticité tout en assurant une meilleure qualité de vie à sa population. T F1 | Reportage C. Abel, J. Bervillé.