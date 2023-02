Garagistes : ils calent sur l'électrique

Si vous présentez une voiture électrique chez Fabio Lauvin, gérant du garage Formule M, à Montpellier (Hérault), il faut déjà qu'il trouve un moyen d'ouvrir le capot. La mécanique n'a plus de secret pour lui, mais les voitures électriques sont conçues différemment. Il n'y a plus d'entretien, ni de vidange. Ici, les interventions sont moins nombreuses. Réparer un moteur électrique nécessite une formation supplémentaire. Ces véhicules représentent 2 % du marché, mais leurs pas progressent. De plus en plus de garagistes retournent en classe. Au programme dans ces cours, apprendre à couper le courant d'un véhicule. Fini les mains dans les cambouis, aujourd'hui, elles doivent manipuler des batteries électriques à haute tension. Cela n'a rien avoir avec la mécanique habituelle. Certains sont un peu perturbés, et d'autres en font le pari. Le garage Limitless Work Shop, à Baillargues (Hérault), a fait de l'électrique sa spécialité et ça marche. Des clients de tous les pays viennent solliciter leurs services. TF1 | Reportage A. Delabre, A. Cazabonne