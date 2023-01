Garantie à vie : faut-il y croire ?

Marmites en fonte, jeux de construction en bois, vélos en acier… Des produits tellement solides que les marques affirment pouvoir les réparer gratuitement à vie. Mais la promesse est-elle toujours tenue ? Pour les vélos d’une enseigne de sport, que nous avons filmé en caméra discrète, la garantie à vie n’est pas vraiment celle à laquelle on s'attendait, ce qui est réellement pris en charge à vie sont seulement le cadre et la fourche. Le reste n’est garanti que deux ans. Autrement dit, seules les parties les plus solides du vélo sont concernées. Il n’y a rien d'illégal, car les détails sont clairement affichés sur le site Internet de l’enseigne. Mieux vaut lire les petites lignes aussi, pour la marmite en fonte, la garantie exclut l’utilisation anormale, mais aussi l’usure naturelle du produit, avec autant de restrictions, il y a de quoi s’y perdre, et cela, les marques l’ont bien compris. Le concept séduit une mère de famille. Avec des enfants, pas toujours très délicats, elle a acheté un jeu en bois, garantie à vie. Seuls 4% de leurs clients font jouer leur garantie à vie. TF1 | Reportage V Dépret, C. Blanquart