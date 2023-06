Gard : qui empoisonne les chiens ?

Il ne les lâche plus des yeux. Alexis tient fermement en laisse ses deux chiens, Oden et Yuki. Il n'est pas question de les laisser manger la moindre nourriture qui traînerait par terre. Plusieurs chemins de la commune de Vauvert sont désormais interdits d’accès. En mars dernier, lors d’une course canine, trois chiens y sont morts empoisonnés par des boulettes de viande disséminées sur un parking. C’est tout près de là encore que, dimanche dernier, trois autres chiens ont été empoisonnés, dont un mortellement. Laurianne Sarti y est venue ce matin pour tenter de sauver un chat errant, en le piégeant dans une cage pour lui éviter une mort violente. Elle-même, ne veut plus s’y promener. Plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours, mais aucun suspect n’a pour l’heure été arrêté. Les gendarmes tentent d’ailleurs de savoir si tous ces empoisonnements sont l'acte d’une seule ou plusieurs personnes. TF1 | Reportage G. Brenier, J. Coulais, A. Delabre