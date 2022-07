Garde républicaine : derniers réglages avant le défilé

Le rituel est immuable et la prouesse est toujours aussi spectaculaire. La Grade républicaine se prépare ce dimanche matin, à ouvrir et à clôturer le défilé du 14 juillet comme chaque année. Quelques heures plus tôt, des dizaines de cyclistes sont dans les starting-blocks devant la caserne des Célestins à Paris (Seine). Ils sont prêts à escorter les cavaliers en direction de l'Arc de Triomphe. Mais a priori, ils l'ont raté. Ils auront le temps de le rattraper. Une heure de chevauchée nocturne dans la capitale démarre. Les 201 cavaliers se frayent un chemin parmi les voitures et les noctambules éberlués. Les fêtards et chevaux ne font pas forcément bon ménage. Candice et ses camarades sont sur leurs gardes. Imperturbable en tête de colonne, le trompette-major, pour l'instant privé de son instrument, savoure l'instant. On sent poindre sa nostalgie, car c'est son tout dernier défilé. C'est la dernière fois qu'il escortera le président de la République sur les Champs-Élysées. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Derre