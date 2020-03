Garder assez de lits de réanimation, le principal enjeu des hôpitaux

Partout dans l'Hexagone, les services de réanimation s'apprêtent à recevoir un afflux de cas graves. Notre pays dispose d'un peu plus de 5 000 lits de réanimations, équipés de respirateur artificiel et 7 000 lits de soins intensifs. S'y ajoutent les 512 lits de réanimation que les cliniques privés devront mettre à disposition dès lundi. Les lits classiques sont aussi réaffectés pour traiter les patients dans un état moins grave, mais nécessitant une hospitalisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.