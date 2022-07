Gardes forestiers : ils construisent la muraille du feu

Abattre sans perdre une minute, c'est la mission confiée à l'Office national des forêts. À La Teste-de-Buch, François Korysko, ingénieur divisionnaire de l'ONF de Gironde, supervise une grosse opération de coupe pour éloigner la végétation d'un lotissement vidé de ses habitants. Au total, 200 000 m² ont été dégagés. Les travailleurs forestiers, comme Damien Laveau, ont mis leurs monstres de plus de 200 chevaux à la disposition des services de secours. Il y a urgence, car même à 2 000, les pompiers ne s'en sortent pas. Il y a trop de végétaux qui sont très près des agglomérations. Il n'est pas question de laisser glisser les flammes vers le million d'hectares de la forêt des Landes. Le commandement a demandé des zones tampons, des saignées dans la végétation et les a obtenues. Avec ses 20 agents, le responsable coordonne une centaine de volontaires et une soixantaine d'engins pour la mise en tas et l'abattage des troncs. Ils sont débités en tronçons de cinq mètres contre deux mètres cinquante en temps normal, plus rapide à manipuler. Mais le matériel chauffe, les radiateurs sont totalement obstrués. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, D. Pires