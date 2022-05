Gardiens des sentiers : ils préparent votre été

Il y a des falaises inhospitalières et gorgées d'eau. À leurs pieds, une petite équipe tente de se frayer un chemin en direction de la passerelle de la Vogealle (Dordogne). En moins de 20 minutes, Aurélien et ses trois collègues relient les deux parties du sentier. Ces randonneurs sont les premiers à l'inaugurer. Au mois de mai, les techniciens ne chôment pas, ils sont à l'affût même. Il y a 650 kilomètres de chemins à inspecter, comme là où il faut remplacer une balise. Il y a jusqu'à 4 000 personnes par jour en plein été. Chaque année, la communauté de communes des Montagnes du Giffre consacre plus de 350 000 euros à cette mission. Ce sont des chantiers parfois difficiles en haute altitude. "Il y a vraiment de gros risques de chute de pierres", confie un technicien. Sur l'un des chemins, il vaut mieux ne pas avoir de vertiges. Les touristes aux cœurs bien accrochés pourront l'emprunter d'ici une semaine. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand