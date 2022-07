Gare à Marseille : d'importants retards à prévoir à cause d'un incendie

A la gare Saint-Charles, à Marseille, d'importants retards sont à prévoir. Les TGV sont annoncés avec un peu plus d'une heure de retard. Certains ont moins de chance avec deux heures de retard prévues pour les premiers qui ont été coupés suite à la fermeture d'une ligne grande vitesse au sud de Valence. Le feu s'est déclaré sur une aire d'autoroute et a gagné quelques hectares. Par précaution, il a donc fallu fermer cette ligne grande vitesse. Les autres trains ont dû être détournés. Entre 45 à 60 minutes de retard sont à prévoir en gare Saint-Charles et dans les autres gares du Sud. Mais, le feu est maitrisé disent les pompiers. Le trafic va donc, petit à petit, pouvoir reprendre la normale. En gare Saint-Charles, de nombreux voyageurs attendent de prendre un train ou d'arriver. Ce week-end, un million de voyageurs sont attendus sur les rails selon la SNCF. TF1 | Duplex M. PERROT