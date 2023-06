Gare de Paris-Montparnasse : un TGV est tombé en panne à 50 kilomètres de la capitale

Est-ce que les choses vont rapidement s’arranger afin de rassurer les voyageurs ? Elles sont en train de s'arranger lentement sur la SNCF. Mais en attendant, il faut prendre son mal en patience, nous répond notre équipe sur place. C’est pour cela que sur le parvis de la gare Montparnasse, il y a des dizaines de passagers. La plupart, en train de dîner et ils ont le temps de dîner : entrée, plat, dessert, parce que certains trains affichent jusqu’à deux heures de retard. Il y a des milliers de personnes à l’intérieur. En tout, une vingtaine de trains sont touchés par cet incident. Ils ont dû être soit ralenti, soit arrêté à cause du train tombé en panne à la sortie de la gare, à 50 kilomètres de Paris. À Montparnasse, cela concerne à peu près 20 000 personnes selon les estimations. Mais il y a un autre incident en cours, de l’autre côté de la capitale, gare du Nord, où un incident électrique s’est produit. Et là aussi, des trains affichent jusqu’à deux heures de retard. Donc si vous voyagez en direction ou depuis Paris ce vendredi soir, vos trains vont rouler, assure la SNCF, mais il faudra effectivement prendre son mal en patience. TF1 | Duplex F. Litzler