Gare Montparnasse : pourquoi des pannes à répétition ?

Dans l'après-midi de ce samedi 29 juillet 2023, il y a encore énormément de monde à la gare Montparnasse (Paris). Ce n'est plus la cohue, mais quelques trains restent retardés, d'une demi-heure à plus d'une heure et demie. Le soir du vendredi 28 juillet, la gigantesque panne a provoqué une marée humaine dans la gare, un incident de trop pour de nombreux passagers. En six ans, c'est le sixième problème d'ampleur. Presque jour pour jour, le 29 juillet 2017, une panne de signalisation provoquait une pagaille historique pendant quatre jours. Cinq mois plus tard, c'était une panne informatique qui mettait la gare à l'arrêt. Puis le 27 juillet 2018, un transformateur électrique prenait feu, avant un nouveau problème électrique le 31 janvier 2019. Et en juillet 2021, un éboulement sur un chantier interrompait le trafic. Cette fois, ce sont trois impacts de foudre qui ont paralysé la gare, sur ces trois communales à l'ouest, en images. Ils ont touché presque en même temps, deux postes de signalisation et une station électrique pour les caténaires. Pourquoi tant de problème à la gare de Montparnasse ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. émeriau, M. Kouho