Gare routière de Paris-Bercy : les bus affichent complet

Près de 14 000 voyageurs se sont rendus à la gare routière de Paris-Bercy en raison de l'annulation de leur train à la dernière minute. Une situation que l'on doit à la grève à la SNCF. Les vacanciers ne se sont pas découragés pour autant et ont opté pour un voyage en bus vers leurs destinations de croisière. Cependant, avec cet incident à la SNCF, il devient difficile de trouver une place libre dans les cars. En effet, un bus quitte la gare routière de Paris-Bercy toutes les sept minutes. Et tous sont quasiment complets, surtout ceux en direction de l'ouest du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.