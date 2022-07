Gares : 400 000 voyageurs et autant de valises !

Préparer sa valise pour les vacances ? Il ne faut pas oublier le maillot, les tongs, mais aussi la serviette. Vu tout ce qu'il faut apporter, pas sûr qu'il y aura assez de place pour la bouée. Une fois à la gare, celle de Lyon, on constate une multitude de voyageurs en cette période. Malgré la forte chaleur, tout ce monde se presse pour vite atteindre chacun leur destination. "Il y a beaucoup de monde et il fait très chaud", affirme une voyageuse sur les lieux. Près d'un million de voyageurs prendront le train ce week-end. Dans la gare de Lyon, les voyageurs sont à l'affût dès l'après-midi de ce vendredi 29 juillet. Pour les bagages, les roulettes sont presque aussi utiles que les étiquettes, d'autant plus qu'on aura 120 mille personnes selon la SNCF, à transiter par cette seule gare de la ville. Une fois les voyageurs passé le portique, il reste une dernière étape : trouver assez de place pour ranger toutes les valises. C'est tout l'intérêt d'arriver un peu en avance, et se mettre à sa place quelques minutes avant le grand départ. TF1 | Reportage S. Millanvoye, David , S. Jou