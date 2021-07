Gares, aéroports : le grand embouteillage

L'aéroport Charles-de-Gaulle retrouve des airs d'avant crise sanitaire. Ses allées sont de nouveau remplies. Mais les voyageurs ne s'y trompent pas. Comme une mère qui part en Thaïlande, ils sont bien préparés. La vaccination, le paiement en amont des tests PCR, tout doit être justifié et payé à l'avance pour les autoriser à rentrer dans le pays. En tout, 130 000 personnes vont s'envoler vers leurs vacances ce samedi. Des chiffres réjouissants pour les compagnies aériennes, mais qui restent 30% inférieurs à 2019. Cette affluence n'a pas gêné les passagers. La gare de Lyon aussi est bondée. Un million de voyageurs sont attendus dans les gares parisiennes ce week-end. Alors, les volontaires de la SNCF sont venus en renfort. Cela parce que les clients se perdent parfois. Ils sont donc là pour les accompagner, les guider, les aider et les rassurer. Les valises roulent en convoi, les caisses sont remplies. Au moment de s'embrasser pour la dernière fois, la joie des vacances qui commence est bien là. Cet été, les destinations préférées sont la Méditerranée, particulièrement la Corse et pour l'étranger, la Grèce.