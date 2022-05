Gariguette : la reine des fraises

Ce sont des jardins suspendus, dans un décor d’une blancheur éclatante. On se croirait presque au paradis, celui de la fraise. En cette saison, le fruit fragile mais pas défendu, attend d’être cueilli avec délicatesse. Plougastel-Daoulas (Finistère) est la capitale de la gariguette. Elle y est cultivée depuis 300 ans. Cette année, il y a de quoi saliver. La saison s’annonce excellente. Aussitôt récoltées, les fraises embaument déjà les étals des marchés, pour 15,80 euros le kilo. Ce samedi matin, les barquettes se vendent à toute vitesse. Le plus souvent, elle est consommée nature, toute simple. Mais Servane connaît quelques recettes bien plus originales. Dans sa cuisine, elle aime s’amuser avec la gariguette. Elle prépare du poisson à la fraise, c’est surprenant. La première étape est de mariner le poisson dans un coulis de fraise fait-maison. Elle le met au frais pendant 20 minutes, juste le temps d’émincer un oignon, une courgette et encore un peu de fraises. Il ne reste plus qu’à dresser l’assiette. Ce plat local est un joli hommage à la Bretagne. TF1 | reportage P. Géli, J. Denniel, T. Lagoutte