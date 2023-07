Gaspacho : la recette du succès

Un grand verre de soleil et un goût de vacances. En quelques années, le gaspacho, la soupe froide venue d'Espagne a conquis les Français. Dans les supermarchés, il donne le coup d'envoi de l'été. Preuve en est, ce frigo dédié, installé dès l'entrée du magasin Intermarché, en début de saison. Car les ventes peuvent doubler en 48 heures en cas de forte chaleur. La crainte du patron, Claude Auber, est la rupture de stock. Le Gaspacho traditionnel, pastèque et tomate ou concombre, menthe et yaourt, les marques multiplient les recettes pour nous séduire et ça marche. En 2022, les ventes ont augmenté de 18 %. Les prix, eux, sont tout aussi variés, de moins de quatre euros pour un litre, à près de six euros, c'est 50 % de plus. Comment expliquer ces différences de prix ? Comment sont-ils fabriqués ? Cette soupe froide est-elle bonne pour la santé ? Pour le savoir, direction les terres du Gaspacho, en Andalousie. C’est en ces lieux qu’est né ce plat bon marché et rafraîchissant, consommé autrefois par les paysans pendant les moissons. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage E. Payró, S. Fortin