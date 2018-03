Gaston Lagaffe, plus vrai que nature

Jamais aucun réalisateur ne s'y était frotté car le défi est grand. Peut-on vraiment adapter Gaston Lagaffe au cinéma ? La réponse sera connue le mercredi 4 avril 2018, date à laquelle le film devrait sortir dans les salles obscures. Premier détail qui ne manquera pas de surprendre les cinéphiles, la ressemblance entre le héros de papier et l'acteur qui a accepté cette mission impossible est troublante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.