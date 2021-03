Gastronomie : la pizza 3 étoiles

La pizza, l’un des plats les plus dégustés du moment. De plus en plus haut de gamme, alléchante et parfois surprenante. La pizza est indétrônable. Dans une pizzeria parisienne officine Peppe Cutraro, le champion du monde de ce classique italien. La clé de sa réussite, c’est d’abord une pâte fabriquée avec trois farines différentes. Une pâte aérée, habillée d’ingrédients de qualité, comme les tomates jaunes, la confiture de figue maison, du jambon de Parme 24 mois, à seulement 20 euros. Nous sommes bien loin de la pizza originelle née au 16e siècle en Italie. Du pain, de la tomate, du fromage, un plat très simple, considéré alors là-bas comme le repas des pauvres. Actuellement, nos compatriotes en mangent 10 kilos par an. Il s’agit d’un marché de 5,5 milliards d’euros dans lequel s'engouffrent même les plus grands chefs. Ils n’hésitent pas à poster leur réalisation sur les réseaux sociaux . La pizza chic, un concept réfléchi pour Marc Esquirré, un critique culinaire, directeur du guide “Gault & Millau”. Chez un spécialiste alimentaire de la livraison à domicile, le filon est exploité jusqu’au bout. Pour une dizaine d’euros, le client peut commander un kit à pizza de base puis y ajouter en option de nombreux de qualité.