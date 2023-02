Gaz : comment les Français ont fait baisser la facture

La flamme s’est tarie ces derniers mois. Les Français se détournent du gaz. D’abord par peur d’avoir à payer des factures mirobolantes. Alexandra et Renault en ont seulement réduit leur consommation de chauffage. Ils ont opté pour l’utilisation des couvertures. Mais, ils ont surtout abandonné leur chaudière à gaz pour passer à la pompe à chaleur. Les plombiers chauffagistes ne se sont jamais autant déplacés pour ce type d'installation. L’année 2022 a bouleversé le marché mondial du gaz. Cette énergie, que l'Hexagone avait l’habitude d’acheter à la Russie, s’est faite plus rare et plus chère. Des dates marquantes ont poussé les Français à réduire leur consommation, principalement depuis l’arrêt total des importations de gaz russes vers la France. Souvenez-vous, une Première ministre qui, même à l’intérieur, conserve son manteau, son écharpe ou sa doudoune et un président qui s’affiche désormais en col roulé, comme son ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Le gouvernement demande aux Français de réduire leur consommation d'énergie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Hanout