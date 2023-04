Gaz de ville : comment sécuriser son installation

Comme cet immeuble, où onze millions de foyers sont raccordés au gaz. Une énergie fiable, sans risque, si les règles de sécurité sont bien respectées. Ici, l'ancien réseau en plomb vient intégralement d'être remplacé. Sur la colonne visible, il est obligatoire d'indiquer le sens de circulation du gaz. Si vous suspectez une fuite, ne tentez surtout pas d'intervenir vous-même et sortez à l'extérieur du bâtiment. Neuf fois sur dix, les accidents liés au gaz se produisent à l'intérieur des logements, souvent à cause d'une chaudière mal entretenue. Comment sécuriser son installation ? Il est important de faire contrôler la chaudière tous les ans. Il faut aussi être vigilant en cuisine si vous utilisez une gazinière. Pour éviter les accidents, les appareils récents sont recommandés. Pour la plupart, ils sont équipés d'un système de sécurité détectant l'absence de flamme. Pour prévenir les fuites, vérifiez aussi régulièrement les dates de péremption sur les bouteilles de gaz. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Chevreton, F. De Juvigny