Gaz : des stockages stratégiques pour la France

En surface, c'est une forêt de tuyaux, de compteurs et de cuves géantes. Dans le sous-sol, on trouve une cavité naturelle unique, la plus grande de France. Elle permet de stocker, à elle seule, six milliards de m3 de gaz. Tout est piloté dans une salle en temps réel. Les écrans affichent ce vendredi matin 1,8 milliard de m3 disponibles. À la sortie de l'hiver, c'est tout à fait normal. Cela représente neuf jours de consommation, comme l'explique Emmanuelle Cazaux-Garrabos, responsable processus et système commercial - Teréga. Le gaz est injecté dans le sous-sol par un puits. Actuellement, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Le gaz provient de Norvège, de Russie ou d'Algérie. Mais comment est-il stocké sous nos pieds ? La technique est bien maîtrisée. Elle existe depuis plus de 50 ans. On utilise les cavités souterraines. Il existe au total 15 autres sites de gaz en France. La plupart utilisent des grottes naturelles. Quatre sont artificiels et sont creusés dans une couche souterraine de sel. La France importe la quasi-totalité du gaz qu'elle consomme. Pouvoir le stocker sur le territoire est important pour en disposer en tout moment. Notre pays stocke au total l'équivalent de trois mois de consommation. En cas de crise, nous pouvons aussi augmenter les importations de gaz naturel liquéfié. 17% du gaz stockés en France est d'origine russe. Tous les scénarios sont actuellement étudiés pour éviter une pénurie sur notre territoire. TF1 | Reportage L. Romanens, R. Braem, B. Poizeuil