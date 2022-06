Gaz, électricité, pétrole : l'appel aux économies dès cet été

Leur métier, c'est de vendre des énergies. Pourtant, ce dimanche matin, les dirigeants d'EDF, Engie et Total signent une tribune surprenante. Ils appellent les Français à "limiter immédiatement les consommations énergétiques, électriques, gazières et de produits pétroliers". L'Hexagone, comme beaucoup de pays d'Europe, ne reçoit plus de gaz russe. Le marché de l'électricité et du pétrole sont déstabilisés. L'Europe met en place des alternatives. En attendant, les trois fournisseurs appellent à agir dès cet été pour aborder l'hiver prochain. Quelques gestes simples peuvent faire baisser la consommation. Il faut privilégier les ampoules Led, éteindre tous les appareils en veille, mettre un couvercle sur vos casseroles, et choisir les programmes éco. On pourra ainsi éviter les pénuries d'énergie, et surtout, nous ferons des économies. Ce n'est pas la première fois que les Français sont appelés à faire attention. En 1979, la vitesse était limitée à 120 km/h sur les autoroutes pour économiser trois millions de tonnes de pétrole. TF1 | Reportage M. Poissonnet, O. Santicchi, C. Chevreton