Gaz hilarant : ces communes qui l'interdisent pendant l'été

Il n'y a pas une journée sans que les agents de propreté de Saint-Pierre-des-Corps ne retrouvent des bonbonnes dans la rue. Ce sont des bouteilles de protoxyde d’azote, du gaz hilarant contre lequel la commune a décidé d’agir. Un arrêté municipal interdit désormais aux mineurs sa consommation sur la voie publique. Impossible de l’interdire aux majeurs, le gaz utilisé dans les siphons à chantilly n’est pas considéré comme un stupéfiant et est donc légal. La police municipale distribue aux commerçants des affiches de prévention. La période estivale inquiète particulièrement les autorités. Le montant de l'amende est de 150 euros. Les jeunes rencontrés dans la ville connaissent très bien le produit et ses conséquences sur la santé. Contenus également dans des petites cartouches et inhalé à l’aide d’un ballon, le gaz crée une forte dépendance à effets dévastateurs. En 2022, nous avions rencontré le docteur Thierry Gendre, neurologue à l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) à Créteil, d'un hôpital parisien. Il alertait déjà sur les conséquences du gaz hilarant sur des patients très jeunes. Au niveau national, seule la vente aux mineurs est interdite depuis maintenant deux ans et punie d’une amende de 3.750 euros. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, V. Abellaneda