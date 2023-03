Gaz : pourquoi nos stocks sont au plus bas ?

La fin de l'hiver, c'est le moment de faire un point sur les stocks de gaz. Cette année, mauvaise surprise, alors qu'on s'attendait à un taux de remplissage de 50 %, il n'est que de 30 %. Cela n'est pas dû à notre consommation, mais aux mouvements sociaux qui bloquent l'approvisionnement. Depuis la guerre en Ukraine, les ports méthaniers sont notre principale source de gaz. Sur les quatre présents en métropole, trois sont en grève, les deux de Fos-sur-Mer, celui de Montoir et ce au moins jusqu'à mardi prochain. La campagne de remplissage des stocks qui commence habituellement en mai, risque de prendre du retard. Même si les ports méthaniers reprennent leur activité d'ici là, il faut pouvoir accueillir le gaz acheminé. Or les sites de stockage, eux aussi sont en grève depuis deux semaines. Comme ici à Chémery, le plus gros site d'Europe. L'entretien des infrastructures indispensables aux stockages du gaz est à l'arrêt Doit-on craindre une pénurie pour l'hiver prochain ? C'est peu probable selon les spécialistes. Mais ce retard peut avoir des conséquences sur vos factures l'hiver prochain. La campagne de remplissage dure habituellement jusqu'au mois d'octobre. Le gaz stocké représente environ 30% de notre consommation. TF1 | Reportage L. Kebdani