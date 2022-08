Gaz : pourquoi Total s'accroche à la Russie ?

Le géant des hydrocarbures a-t-il eu peur d’écorner son image ? Sa décision paraît soudaine, annoncée par communiqué cet après-midi. TotalEnergies, qui condamne d’abord l'agression militaire en Ukraine, annonce céder ses parts à son partenaire russe dans l'exploitation d’un de ses champs gaziers. À Termokarstovoye est exploité un condensat de gaz utilisé pour fabriquer du kérosène, lui-même, envoyé pour ravitailler les bombardiers russes en Ukraine, dénonce une enquête du journal Le Monde. Total dément, puis, annonce 24 heures plus tard céder cette activité. Il s’agit du troisième abandon en quelques semaines, après un projet pétrolier et un autre gazier. Il n’est pas question d’abandonner sa dernière usine sur place. C'est la plus importante. Nous avions pu nous rendre à Yamal, en Sibérie, il y a quatre ans. Une gigantesque cité industrielle est créée avec les Russes et 20 000 ouvriers y exploitent du gaz naturel liquéfié. Le projet représente près de dix milliards d’euros. TF1 | Reportage C. Colin, C. Jouanneau