Gaza / Israël : nouvelle flambée de violences

Une pluie de roquettes est tombée sur la ville de Gaza la nuit dernière. L'armée israélienne parle d'attaque préventive contre le jihad islamique. Une vingtaine de membres de ce groupe armé palestinien ont également été arrêtés. Dans le même temps, les sirènes retentissent en Israël. Les Palestiniens lancent aussi leurs roquettes, interceptées pour la plupart par la défense anti-aérienne. Cette situation a été malheureusement attendue après les événements de vendredi. Les Israéliens se sont félicités de l'élimination d'un des principaux chefs du jihad islamique grâce à leur frappe. Les Palestiniens dénoncent, eux, des victimes collatérales, des civils dont une petite fille. D'un côté comme de l'autre, les habitants se sentent les otages d'une guerre qui les dépasse : "on est un peuple sans vie, on veut vivre, ça suffit les guerres et la destruction, le pays est ravagé ! Notre génération a perdu son avenir". Ils craignent un embrasement comme l'an dernier. La confrontation armée avait duré onze jours et a fait 260 morts côté palestinien contre quatorze côté israélien. TF1 | Reportage F. Agnès, D. Xainte