Gazons maudits : les pelouses bientôt interdites aux États-Unis ?

Peut-on imaginer la famille américaine parfaite sans une maison à la pelouse impeccable, à l’herbe bien verte tendue au millimètre ? Aux Etats-Unis, c’est un symbole de réussite. Chaque année, pour arroser leur gazon bien-aimé, les Américains déversent l’équivalent en eau de cinq millions de piscines olympiques. Et c’est un problème, car comme en France, les Etats-Unis sont touchés par le dérèglement climatique. À six heures du matin à Las Vegas, la patrouille de l’eau est de sortie. Leur slogan, c’est “Ne gaspillez pas d’eau, c’est la loi”. Salvador sillonne les quartiers résidentiels à la recherche de fuite d’eau, et ce matin, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour en trouver une. Salvador vérifie l’historique du propriétaire de la maison. Si c’est la première infraction, il n’y a pas d’amende, mais un avertissement. Quelques minutes après, il pose les yeux sur une autre pelouse suspecte, et là, c’est le jackpot ! L’agent note même un troisième problème. La water patrol ne laisse rien passer, car elle ne s’en cache pas, elle veut pousser les habitants à se débarrasser de leur maudit gazon. TF1 | Reportage A. de Precigout, A. Ponsar, V. Mortreux