Gel : nuit d'angoisse pour les arboriculteurs

Dans une exploitation située sur la commune du Temple-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne, une très grosse vague de froid est attendue ce samedi soir. Le beau temps de la journée n'a pas suffi à rassurer les agriculteurs qui s'activent pour protéger leurs fruits. Des bottes de paille ont été installées tout autour de l'exploitation pour protéger des arbres qui doivent donner des pruneaux. L'objectif est d'allumer et d'enflammer ces bottes de paille ce soir si les températures devaient passer sous la barre des 0 °C. Un peu plus loin, pour protéger les kiwis, une autre méthode a été mise en place. Un système d'arrosage servira à créer une fine couche de glace sur les bourgeons afin de créer une protection pour ces arbres et ses fruits et que la température ne passe pas sous les 0 °C. Les agriculteurs passeront donc une nuit blanche à surveiller la station météo. TF1 | Reportage K. Berg, C. Brousseau