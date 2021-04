Gel : y aura-t-il des fruits français sur les étales cet été ?

Cela fait trois jours qu'Olivier Fraisse, arboriculteur à Saint-Jean-de-Muzols, arpente ses dix hectares d'abricotiers le cœur lourd. Le fruit est complètement mou. De haut en bas de l'arbre, c'est pareil. Dans le département d'Ardèche, 95 % des abricots sont détruits et presque autant dans la Drôme. Une catastrophe pour la Vallée du Rhône, une région qui produit environ la moitié de l'abricot français. L'été prochain, les agriculteurs dans cette région n'auront plus beaucoup de variétés fruit à mettre en barquette. Ce qui engendrera des conséquences sur les travailleurs. L'autre conséquence d'une pénurie de fruit se mesurera sur le marché. Le prix de l'abricot français peut augmenter jusqu'à sept euros le kilo. L'Espagne et l'Italie ne seront peut-être pas cette fois les provenances privilégiées, car de fortes gelées ont aussi fait de nombreux dégâts ces derniers jours dans leurs cultures.